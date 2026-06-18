В Казани определили получателя субсидии на ремонт дома, поврежденного атакой БПЛА в 2024 году

Ранее стало известно, что Кабмин РТ выделит трансферты бюджету Казани для софинансирования ремонтно‑восстановительных работ

Фото: Айдар Раманкулов

Исполнительный комитет Казани утвердил постановление о выделении субсидии на ремонтно-восстановительные работы в многоквартирном доме на Оренбургском тракте.

Согласно документу, средства направляются ООО «ДомСтрой» для проведения ремонта дома №8д, поврежденного в результате атаки беспилотных летательных аппаратов 21 декабря 2024 года. Постановление также определяет порядок выполнения работ и контроль за их реализацией. Контроль исполнения возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина.

Ранее стало известно, что Кабмин РТ выделит трансферты бюджету Казани для софинансирования ремонтно‑восстановительных работ. Средства будут выделены из резервного фонда Кабмина в рамках иных межбюджетных трансфертов в 2026 году. Контроль за исполнением постановления возложен на Минстрой.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

На ремонт шпиля дома в казанском жилом комплексе «Манхэттен», который пострадал при атаке беспилотников 21 декабря 2024 года, потребуется 8,9 млн рублей. Такая предельно допустимая стоимость работ указана в постановлении правительства Татарстана, которое поступило на антикоррупционную экспертизу.



Напомним, утром 21 декабря 2024 года Казань была атакована беспилотниками. Повреждения получили три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах города. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажный дом на улице Клары Цеткин.

Наталья Жирнова