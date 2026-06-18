Автодорогу «Алексеевское — Высокий Колок» — Базяково — Тукай закроют до конца августа
Движение автотранспорта перекроют с 22 июня до 25 августа
В Татарстане с 22 июня временно закрывается автодорога «Алексеевское — Высокий Колок» — Базяково — Тукай. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Движение транспорта временно перекроют на участке км 19,1 — км 23,9 в Спасском муниципальном районе Республики Татарстан.
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и продлятся до 25 августа 2026 года.
В качестве объезда предлагается использовать дороги общего пользования регионального значения Алексеевское — Высокий Колок, Базарные Матаки — Болгар согласно утвержденной схеме организации дорожного движения.
Напомним, ранее, с 27 апреля по 31 августа, в Татарстане временно закрыли маршрут Базарные Матаки — Болгар на участке с 0,2 км по 3,7 км.
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