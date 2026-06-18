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На саммите Россия — АСЕАН приняли Казанскую декларацию

13:31, 18.06.2026

В документе закреплены совпадающие подходы России и стран АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества

На саммите Россия — АСЕАН приняли Казанскую декларацию
Фото: Официальный фотохост Саммита Россия – АСЕАН / Official photo host of the Russia–ASEAN Summit

На саммите Россия — АСЕАН в Казани приняли Казанскую декларацию. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее утверждалось, что в документе должны быть закреплены совпадающие подходы России и стран АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.

Зульфат Шафигуллин

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