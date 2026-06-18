На саммите Россия — АСЕАН приняли Казанскую декларацию
В документе закреплены совпадающие подходы России и стран АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества
На саммите Россия — АСЕАН в Казани приняли Казанскую декларацию. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее утверждалось, что в документе должны быть закреплены совпадающие подходы России и стран АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
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