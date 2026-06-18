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Работа гражданской авиации в Москве и области взята под особый контроль

09:35, 18.06.2026

Минтранс и Росавиация усилили контроль в целях обеспечения безопасности

Работа гражданской авиации в Москве и области взята под особый контроль
Фото: Динар Фатыхов

Работа гражданской авиации в Москве и области взята под особый контроль. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Причиной усиления контроля стала массированная атака московского региона украинскими беспилотниками. На данный момент аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно закрыты на прием и вылет воздушных судов.

скриншот из видео «Внуково | Путеводитель по аэропорту» с канала «Авиаторша»

Минтранс совместно с Росавиацией взяли ситуацию с работой гражданской авиации под особый контроль. В частности, в аэропортах задействован дополнительный персонал, все службы работают в усиленном режиме.

Также подключены инспекторы Ространснадзора. Проводится работа с авиакомпаниями по корректировке расписания полетов.

Зульфат Шафигуллин

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