Работа гражданской авиации в Москве и области взята под особый контроль
Минтранс и Росавиация усилили контроль в целях обеспечения безопасности
Работа гражданской авиации в Москве и области взята под особый контроль. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Причиной усиления контроля стала массированная атака московского региона украинскими беспилотниками. На данный момент аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно закрыты на прием и вылет воздушных судов.
Минтранс совместно с Росавиацией взяли ситуацию с работой гражданской авиации под особый контроль. В частности, в аэропортах задействован дополнительный персонал, все службы работают в усиленном режиме.
Также подключены инспекторы Ространснадзора. Проводится работа с авиакомпаниями по корректировке расписания полетов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».