«Казаньоргсинтез» подвел итоги работы в 2025 году и определился с размером дивидендов

Казанское предприятие СИБУРа намерено выплатить акционерам в виде дивидендов 70% от чистой прибыли компании

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Рекордные 1,1 млн тонн товарной продукции, пройденный пик реализации инвестиционных программ, рост производительности труда и снижение выручки: руководство «Казаньоргсинтеза» отчиталось перед акционерами по итогам работы казанского предприятия СИБУРа в 2025 году. Подробности — в материале «Реального времени».

«Один из самых сложных периодов в истории нефтехимии»

Состоялось годовое отчетное собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез». Об итогах работы комплекса в 2025 году его участникам рассказал генеральный директор КОСа Айрат Сафин. Но, прежде чем перейти к результатам самой компании, он напомнил об условиях, в которых сейчас приходится развиваться мировой нефтехимии в целом.

— В глобальном масштабе нефтехимия переживает один из самых сложных периодов за последние десятилетия и сталкивается с беспрецедентными вызовами. Обусловлено это в том числе вводом новых мощностей, существенно превышающим рост спроса. В течение 2020—2024 года только в одном Китае было введено свыше 25 миллионов тонн мощностей по этилену. Это фактически две трети от мирового прироста. В то время как глобальный спрос за этот период показал более скромный рост: всего 20 миллионов тонн, — отметил он.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

Минувший 2025 год не был исключением. В мире было введено новых мощностей еще почти на 12 млн тонн товарной продукции, что лишь усугубило ситуацию. Растет производство полиэтилена и полипропилена, что также оказывает давление на рынок. Производственный потенциал увеличивается на фоне снижения спроса на полимеры и синтетические материалы.

— «Казаньоргсинтез» ориентирован на поставки продукции на внутрироссийский рынок, но при этом является и крупным участником глобальной нефтехимии. В последние годы в мире наблюдается избыточный рост мощностей, часть которых остается критически недозагруженной. Средний показатель сегодня — на уровне 70%. Это минимум за всю историю отрасли нефтехимии. В 2026 году ситуация сохраняет тренды: в мире по-прежнему вводятся мощности, и их уже больше, чем требуется для обеспечения спроса перерабатывающих полимеры производств. Кроме глобальных вызовов, есть еще два внутрироссийских фактора, влияющих на состояние внутреннего рынка и на естественную маржинальность. Первый — высокая ставка рефинансирования. Она достаточно долго уже держится, и это не может не оказывать влияния на производственную деятельность и, естественно, прибыль. Второй — курс рубля. Если рубль усиливается, то для обычных граждан это неплохо, но для нефтехимии, как участника глобального рынка, не очень хорошо, так как сложно регулировать затраты. Они растут, себестоимость продукции растет, при этом цена выпускаемой продукции, ее прибыльность падают, — дополнил спикера член правления холдинга, председатель совета директоров КОСа Павел Ляхович.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

— В этих условиях для многих компаний единственный выход — и дальше концентрироваться на сокращении расходов и повышении эффективности производства, чтобы не проиграть в ужесточившейся конкуренции. Одновременно важно реализовать все намеченные инвестиционные проекты, чтобы укреплять свои позиции и обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в долгосрочной перспективе, — подчеркнул Айрат Сафин.

«КОС сохраняет достаточно высокий уровень рентабельности»

Переходя к итогам деятельности в 2025 году, генеральный директор казанского предприятия СИБУРа отметил:

— «Казаньоргсинтез» также испытывает давление на доходность, однако рентабельность компании остается более высокой по сравнению с другими крупными игроками отрасли.

Немного цифр: объем произведенной товарной продукции по итогам отчетного периода превысил отметку в 1,1 млн тонн. В компании отмечают рекордный рост производительности труда: 11% за год — до 248 тонн на человека. В 2024-м она составляла 224 тонны.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

Одна из ключевых причин успеха — продолжение реализации принятых инвестиционных программ. Объем вложений в развитие казанского предприятия СИБУРа в 2025 году вырос на 86% — до 41,1 миллиарда. В 2024 году этот показатель составлял 22,1 млрд рублей. Как было подчеркнуто на собрании акционеров, пиковая фаза капитальных вложений пройдена. В отчетном году компания ввела в эксплуатацию два важнейших объекта: первое в России производство гексена-1 мощностью 50 тыс. тонн в год и Лушниковскую парогазовую установку (ПГУ-250) мощностью 281 МВт.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

— Проект гексен-1 вышел на плановые показатели по часовой выработке. Хотелось бы отметить, что он в первую очередь направлен на технологическую независимость российской нефтехимии. Ранее гексен поступал из недружеских стран, а сейчас собственное производство позволяет поддерживать производство полиэтилена по всей России. Это проект стратегического значения. Что касается ПГУ, то начиная с декабря установка работает стабильно и полностью обеспечивает электроэнергией наше предприятие. Министр энергетики России Сергей Цивилев во время посещения объекта отметил, что проект является прорывным по нескольким моментам: во-первых, в условиях санкций и отсутствия вендоров мы полностью запустили данную установку собственными силами благодаря компетенциям нашего персонала. То есть без участия иностранных специалистов. Второе: согласно утвержденной до 2050 года федеральной программе по энергетике, стоит задача снизить потребление условного топлива (УРУТ) на производство 1000 кВт·ч до 250 граммов. Наша установка уже сейчас потребляет 228 граммов. Кроме того, на фоне средней энергоэффективности генерирующих установок в России на уровне 30—40% ПГУ на КОСе дает результат в 53,9%! — отметил Айрат Сафин.

Реализуется ряд других проектов, позволяющих снизить расходы, повысить эффективность, поднять экологичность производств и уровень комфорта для работников компании.

Как отмечают в КОСе, в отчетном периоде уже реализованные проекты еще не успели показать свое влияние на общий экономический результат. Цифры несколько ниже, чем в 2024 году: выручка снизилась до 99,9 млрд рублей (минус 5%). При этом отмечается рост средней заработной платы на 16% по итогам года и сохранение объемов социальных инвестиций.

5,1 млрд рублей — на дивиденды

Собственная генерация энергии, постепенный возврат средств, инвестированных в модернизацию действующих и строительство новых производств, — все это должно оказать заметное влияние на себестоимость продукции в следующих отчетных периодах, считают в компании.

Пока же «Казаньоргсинтез» подводит итоги 2025 года. Один из показателей того, что он все-таки был достаточно успешным, — то, что компания, в отличие от немалого числа других промышленных и торговых гигантов, не стала отказываться от выплаты дивидендов акционерам. На эти цели будет направлено 70% от чистой прибыли.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

— Предложение совета директоров по распределению прибыли к результатам 2025 года: начислить и выплатить денежную форму дивидендов акционерам ПАО «Казаньоргсинтез» в размере 2,85 рубля на одну обыкновенную акцию и 25 копеек на одну привилегированную акцию, — сообщил с трибуны Айрат Сафин. Голосование акционеров это решение закрепило.

Что касается оставшейся, не распределенной в виде дивидендов прибыли, то эти средства было решено оставить в распоряжении КОСа и использовать для дальнейшей инвестиционной и финансово-операционной деятельности. Иными словами — направить на поддержание работы и дальнейшее развитие производств.