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Стало известно, что войдет в Казанскую декларацию саммита Россия — АСЕАН

13:20, 18.06.2026

Советник президента РФ Антон Кобяков раскрыл некоторые детали документа

Стало известно, что войдет в Казанскую декларацию саммита Россия — АСЕАН
Фото: Динар Фатыхов

В Казанской декларации, которую должны подписать по итогам саммита Россия — АСЕАН, будут закреплены совпадающие подходы стран. Советник президента РФ Антон Кобяков раскрыл ТАСС некоторые детали документа.

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего члены делегаций — участников объединения подпишут четыре документа:

  1. Казанская декларация. В этом документе будут закреплены совпадающие подходы России и стран АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
  2. Комплексный план действий на 2026—2030 годы. Этот план зафиксирует конкретные шаги по расширению практической кооперации в ключевых отраслях сотрудничества: политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука и технологии и другие.
  3. Совместное заявление по энергетике.
  4. Совместное заявление по культуре.

Ранее о предстоящем по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани подписании четырех документов сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Зульфат Шафигуллин

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