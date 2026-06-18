Стало известно, что войдет в Казанскую декларацию саммита Россия — АСЕАН
Советник президента РФ Антон Кобяков раскрыл некоторые детали документа
В Казанской декларации, которую должны подписать по итогам саммита Россия — АСЕАН, будут закреплены совпадающие подходы стран. Советник президента РФ Антон Кобяков раскрыл ТАСС некоторые детали документа.
Всего члены делегаций — участников объединения подпишут четыре документа:
- Казанская декларация. В этом документе будут закреплены совпадающие подходы России и стран АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
- Комплексный план действий на 2026—2030 годы. Этот план зафиксирует конкретные шаги по расширению практической кооперации в ключевых отраслях сотрудничества: политика, обеспечение безопасности, торговля, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, цифровая сфера, наука и технологии и другие.
- Совместное заявление по энергетике.
- Совместное заявление по культуре.
Ранее о предстоящем по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани подписании четырех документов сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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