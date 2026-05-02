Татарстан попал в антирейтинг регионов России с наибольшим числом ДТП

Самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми

Татарстан занял пятое место в антирейтинге российских регионов с наибольшим числом дорожных аварий. В республике зафиксировано 3,2% страховых обращений в компанию за первый квартал 2026 года, пишет РИА «Новости».

На первых местах антитопа оказались Москва (8% обращений), Московская область (6,5%) и Краснодар (6%). На четвертом — Новосибирская область (4,7%), а замкнула рейтинг Ростовская область (3%).

В свою очередь, самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми, Иркутска, Томска и Ленинградской области.

По данным страховщика, в топ-5 наиболее аварийных автомобильных марок в целом по России по ОСАГО вошли LADA (13% ДТП), Toyota (11%), Kia (7%), Hyundai (7%) и Nissan (5%). На популярные китайские бренды в общем пришлось порядка 9% аварий с начала 2026 года.

