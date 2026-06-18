Казань вновь сковали 10-балльные пробки в связи с ограничениями и ливнем

Особенно загружены дороги в районе РКБ и Суконной слободы

Фото: Дарья Пинегина

Сегодня Казань вновь сковали 10-балльные пробки из-за ограничений на дорогах в связи с саммитом Россия — АСЕАН. В городе также наблюдаются частичные подтопления из-за обильного ливня, некоторые участки дорожного полотна ремонтируются.

Особенно загружены дороги в районе РКБ, Суконной слободы и на Оренбургском тракте. Помимо этого, собирается трехкилометровая пробка на Амирхана — от перекрестка с улицей Воровского вплоть до перекрестка с улицей Сибгата Хакима.

Как сообщили в Гидрометцентре РТ, до 18:00 в Казани будет гроза с усилением ветра до 18 м/с.

Наталья Жирнова