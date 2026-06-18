Казань вновь сковали 10-балльные пробки в связи с ограничениями и ливнем
Особенно загружены дороги в районе РКБ и Суконной слободы
Сегодня Казань вновь сковали 10-балльные пробки из-за ограничений на дорогах в связи с саммитом Россия — АСЕАН. В городе также наблюдаются частичные подтопления из-за обильного ливня, некоторые участки дорожного полотна ремонтируются.
Особенно загружены дороги в районе РКБ, Суконной слободы и на Оренбургском тракте. Помимо этого, собирается трехкилометровая пробка на Амирхана — от перекрестка с улицей Воровского вплоть до перекрестка с улицей Сибгата Хакима.
Как сообщили в Гидрометцентре РТ, до 18:00 в Казани будет гроза с усилением ветра до 18 м/с.
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