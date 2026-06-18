Министр обороны Канады: «Конфликт на Украине должен закончиться»

Канадское Минобороны выступило за скорое прекращение российско-украинского конфликта

Фото: Динар Фатыхов

Министр обороны Канады Дэвид МакГинти выступил с призывом о скором завершении конфликта на Украине. Соответствующее заявление глава канадского ведомства сделал на полях саммита НАТО, утверждает РИА «Новости».

— Конфликт должен закончиться. Сейчас самое время начать говорить о прекращении этой войны, — сказал МакГинти перед началом встречи глав минобороны стран НАТО.

Ранее сообщалось, что МИД России запретил въезд в страну 103 гражданам Канады. В ведомстве заявили, что решение принято в ответ на антироссийские санкции канадских властей и поддержку, которую Оттава оказывает Украине. Также в МИДе назвали политику нынешнего канадского руководства недружественной.

Зульфат Шафигуллин