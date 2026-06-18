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Министр обороны Канады: «Конфликт на Украине должен закончиться»

11:46, 18.06.2026

Канадское Минобороны выступило за скорое прекращение российско-украинского конфликта

Министр обороны Канады: «Конфликт на Украине должен закончиться»
Фото: Динар Фатыхов

Министр обороны Канады Дэвид МакГинти выступил с призывом о скором завершении конфликта на Украине. Соответствующее заявление глава канадского ведомства сделал на полях саммита НАТО, утверждает РИА «Новости».

— Конфликт должен закончиться. Сейчас самое время начать говорить о прекращении этой войны, — сказал МакГинти перед началом встречи глав минобороны стран НАТО.

Ранее сообщалось, что МИД России запретил въезд в страну 103 гражданам Канады. В ведомстве заявили, что решение принято в ответ на антироссийские санкции канадских властей и поддержку, которую Оттава оказывает Украине. Также в МИДе назвали политику нынешнего канадского руководства недружественной.

Зульфат Шафигуллин

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