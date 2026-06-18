Путин призвал страны АСЕАН перейти на расчеты в нацвалютах с Россией
Президент России считает, что необходимо убирать торговые барьеры
Президент России Владимир Путин призвал страны АСЕАН перейти на расчеты с Россией в национальных валютах. Такое заявление глава государства сделал по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани.
Также Путин высказал мнение, что странам необходимо убирать торговые барьеры для успешного развития.
Напомним, по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани было принято четыре документа. В том числе Казанская декларация.
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