Путин призвал страны АСЕАН перейти на расчеты в нацвалютах с Россией

Президент России считает, что необходимо убирать торговые барьеры

Президент России Владимир Путин призвал страны АСЕАН перейти на расчеты с Россией в национальных валютах. Такое заявление глава государства сделал по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Также Путин высказал мнение, что странам необходимо убирать торговые барьеры для успешного развития.

взято с сайта kremlin.ru

Напомним, по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани было принято четыре документа. В том числе Казанская декларация.

Зульфат Шафигуллин