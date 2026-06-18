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Путин призвал страны АСЕАН перейти на расчеты в нацвалютах с Россией

14:59, 18.06.2026 Сюжет:  Саммит Россия - АСЕАН в Казани

Президент России считает, что необходимо убирать торговые барьеры

Путин призвал страны АСЕАН перейти на расчеты в нацвалютах с Россией
Фото: Официальный фотохост Саммита Россия – АСЕАН / Official photo host of the Russia–ASEAN Summit

Президент России Владимир Путин призвал страны АСЕАН перейти на расчеты с Россией в национальных валютах. Такое заявление глава государства сделал по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Также Путин высказал мнение, что странам необходимо убирать торговые барьеры для успешного развития.

взято с сайта kremlin.ru

Напомним, по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани было принято четыре документа. В том числе Казанская декларация.

Зульфат Шафигуллин

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