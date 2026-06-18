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Аэропорт Нижнекамска возобновил работу спустя более пяти часов

08:10, 18.06.2026

Ограничения действовали с 02.41 мск в целях безопасности

Аэропорт Нижнекамска возобновил работу спустя более пяти часов
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Аэропорт Нижнекамска возобновил полноценную работу спустя более пяти часов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения действовали с 02.41 мск в целях безопасности. Ранее аналогичные меры вводились в аэропортах Казани и Бугульмы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сейчас все три воздушные гавани в Татарстане функционируют в полноценном режиме.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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