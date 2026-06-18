Аэропорт Нижнекамска возобновил работу спустя более пяти часов
Ограничения действовали с 02.41 мск в целях безопасности
Аэропорт Нижнекамска возобновил полноценную работу спустя более пяти часов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения действовали с 02.41 мск в целях безопасности. Ранее аналогичные меры вводились в аэропортах Казани и Бугульмы.
Сейчас все три воздушные гавани в Татарстане функционируют в полноценном режиме.
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