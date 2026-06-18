На саммите в Казани Путин и лидеры АСЕАН приняли четыре документа

В том числе Казанскую декларацию

Фото: взято с сайта kremlin.ru

На саммите Россия — АСЕАН в Казани члены делегаций приняли четыре документа. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин и лидеры АСЕАН приняли Казанскую декларацию, совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики, план действий по реализации партнерства РФ и АСЕАН до 2030 года, а также совместное заявление о сотрудничестве в области культуры.



Ранее стали известны детали и содержание некоторых из принятых документов в Казани.

В Казанской декларации закреплены совпадающие подходы России и стран АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. Особое внимание будет уделено приверженности к формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на принципах международного права и Устава ООН.

План действий по реализации партнерства РФ и АСЕАН до 2030 года включает договоренность расширять торговлю, инвестиции и партнерство в области энергетики. Также закреплены намерения укреплять диалог по вопросам безопасности, развивать морское сотрудничество и продвигать беспрепятственную морскую торговлю.

Зульфат Шафигуллин