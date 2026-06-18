Лавров: Путин проинформировал участников саммита АСЕАН о ситуации на Украине

«Президент всех пробрифинговал в деталях о том, как развивается ситуация, и нашей оценке действий киевского режима», — сказал глава МИД РФ

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Россия — АСЕАН в Казани подробно проинформировал участников встречи о развитии ситуации на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

— По Украине был подробный разговор. Президент всех пробрифинговал в деталях о том, как развивается ситуация, и нашей оценке действий киевского режима, — сказал Лавров.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин и главы государств и правительств стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли четыре документа, в том числе Казанскую декларацию. Приводим в материале полные тексты, опубликованные на сайте Кремля.

Наталья Жирнова