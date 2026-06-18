Анвар Ибрагим: США — основной партнер Малайзии, а у России есть потенциал
Премьер-министр Малайзии рассчитывает на усиление сотрудничества с российской стороной после саммита Россия — АСЕАН
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Соединенные Штаты Америки остаются для его страны основным торговым и инвестиционным партнером. При этом он считает, что у России есть потенциал для развития и укрепления сотрудничества с малайзийской стороной.
— Основным торговым и инвестиционным партнером для Малайзии остаются США. Наблюдается феноменальный рост в сфере торговли и инвестиций с Китаем. Но еще существует огромный потенциал в отношениях с Россией. Этот потенциал растет, хотя остается относительно нереализованным, — заявил Анвар Ибрагим в разговоре с RT.
Также премьер-министр Малайзии перечислил области и сферы, по которым предстоит усилить работу. В список вошли цифровые технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность и современные методы ведения сельского хозяйства.
Напомним, что перед саммитом Россия — АСЕАН вновь поднялся вопрос прямых рейсов между Казанью и Малайзией. Раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудили расширение торгово-экономических связей.
Накануне представитель малайзийской власти также провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Казани.
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