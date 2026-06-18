На внеочередном заседании СНГ рассмотрят вопрос об атаке на автобус с детьми из Белоруссии

Как отмечается, инициатором обсуждения выступила белорусская сторона

В Минске завтра состоится внеочередное заседание постоянных полномочных представителей стран СНГ, на котором планируется обсудить атаку беспилотника ВСУ на автобус с гражданами Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета СНГ.



Как отмечается, инициатором обсуждения выступила белорусская сторона. В рамках заседания постпреды намерены рассмотреть вопрос об инциденте, который в публикации охарактеризован как акт, совершенный против мирных граждан республики.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину дать честный ответ по атаке БПЛА на детский автобус в Брянской области: «Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей».

Напомним, накануне один из БПЛА ВСУ в Брянской области попал в автобус, где находилась детская футбольная команда из Белоруссии. В результате атаки погибла женщина-сопровождающая, шестеро людей получили ранения, в том числе четыре ребенка.

Наталья Жирнова