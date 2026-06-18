Филиппины ведут диалог с США о снятии санкций на нефть из России

Филиппинская сторона хочет избежать дальнейших экономических последствий экспорта

Филиппины ведут диалог с США и с другими странами-партнерами о снятии санкций на российскую нефть. Об этом сообщается на сайте филиппинского информационного агентства PIA со ссылкой на посла в России Игоря Байлена.

По его словам, российская сторона выразила готовность помочь странам АСЕАН в удовлетворении их потребностей в нефти и других энергоносителях.

— Я думаю, что это хорошая новость. Мы знаем Россию как хорошего нетто-экспортера энергоносителей, — цитирует Байлена PIA.

Нетто-экспортер — это страна или отрасль, которая экспортирует товаров, услуг или ресурсов больше, чем импортирует.

Напомним, с 17 по 19 июня в Казани проходит саммит Россия — АСЕАН. Накануне в столице Татарстана президент Владимир Путин провел официальную встречу с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим.

Ранее стало известно, что США не продлили лицензию с послаблениями для нефти из России. Американская сторона временно разрешала странам операции с российской нефтью и нефтепродуктами на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В связи с этим весной Филиппины, являющиеся партнерами США, начали закупаться энергоресурсами из России.

Зульфат Шафигуллин