Путин: отношения России и Сингапура отличаются взаимоуважением и прагматизмом

В Казани на полях саммита Россия — АСЕАН президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Казани на полях саммита Россия — АСЕАН президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.

В ходе переговоров российский лидер отметил, что отношения между Россией и Сингапуром традиционно носят взаимоуважительный и прагматичный характер. По его словам, стороны поддерживают конструктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, взаимодействуют на международных площадках, включая ООН, а также координируют усилия в сфере противодействия общим вызовам, в том числе в области международной информационной безопасности.

Путин также подчеркнул, что представителей Сингапура традиционно ждут на Восточном экономическом форуме и других мероприятиях, проводимых в России.

Отдельно президент России напомнил о своем визите в Сингапур, отметив, что именно там в ходе одного из саммитов Россия — АСЕАН было провозглашено стратегическое партнерство между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Он поблагодарил Сингапур за роль в проведении этого события.

Напомним, что в следующем году Сингапур будет председательствовать в АСЕАН.



Наталья Жирнова