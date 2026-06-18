Путин: отношения России и Сингапура отличаются взаимоуважением и прагматизмом
В Казани на полях саммита Россия — АСЕАН президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом
В Казани на полях саммита Россия — АСЕАН президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.
В ходе переговоров российский лидер отметил, что отношения между Россией и Сингапуром традиционно носят взаимоуважительный и прагматичный характер. По его словам, стороны поддерживают конструктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, взаимодействуют на международных площадках, включая ООН, а также координируют усилия в сфере противодействия общим вызовам, в том числе в области международной информационной безопасности.
Путин также подчеркнул, что представителей Сингапура традиционно ждут на Восточном экономическом форуме и других мероприятиях, проводимых в России.
Отдельно президент России напомнил о своем визите в Сингапур, отметив, что именно там в ходе одного из саммитов Россия — АСЕАН было провозглашено стратегическое партнерство между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Он поблагодарил Сингапур за роль в проведении этого события.
Напомним, что в следующем году Сингапур будет председательствовать в АСЕАН.
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