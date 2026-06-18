Вьетнам примет саммит молодых дипломатов Россия — АСЕАН в 2027 году
Об этом заявил премьер-министр страны Ле Минь Хунг в ходе юбилейного саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани
Вьетнам станет площадкой для проведения саммита молодых дипломатов Россия — АСЕАН в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр страны Ле Минь Хунг в ходе юбилейного саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани, сообщает вьетнамское издание VNExpress.
Напомним, что ранее руководство авиакомпании из Вьетнама обсудило сотрудничество с Татарстаном: раис республики Рустам Минниханов провел рабочую встречу с делегацией вьетнамской авиакомпании VietJet Air.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».