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Вьетнам примет саммит молодых дипломатов Россия — АСЕАН в 2027 году

16:09, 18.06.2026 Сюжет:  Саммит Россия - АСЕАН в Казани

Об этом заявил премьер-министр страны Ле Минь Хунг в ходе юбилейного саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани

Вьетнам примет саммит молодых дипломатов Россия — АСЕАН в 2027 году
Фото: взято с сайта Росконгресса

Вьетнам станет площадкой для проведения саммита молодых дипломатов Россия — АСЕАН в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр страны Ле Минь Хунг в ходе юбилейного саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани, сообщает вьетнамское издание VNExpress.

Напомним, что ранее руководство авиакомпании из Вьетнама обсудило сотрудничество с Татарстаном: раис республики Рустам Минниханов провел рабочую встречу с делегацией вьетнамской авиакомпании VietJet Air.

Наталья Жирнова

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