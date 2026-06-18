На улице Астрономической в Казани перекроют движение на три недели

Проезд будет перекрыт в районе зданий №8/21, №6/18 и строения №4

Фото: Динар Фатыхов

В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Астрономической из-за работ по строительству кабельной канализации, сообщает мэрия города.

Как сообщили в городских службах, ограничение будет действовать с 22 июня по 12 июля. Проезд будет перекрыт в районе зданий №8/21, №6/18 и строения №4. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения.

На данный момент Казань вновь сковали 10-балльные пробки в связи с ограничениями. В городе также наблюдаются частичные подтопления из-за обильного ливня, некоторые участки дорожного полотна ремонтируются. Особенно загружены дороги в районе РКБ, Суконной слободы и на Оренбургском тракте.

Наталья Жирнова