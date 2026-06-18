На улице Астрономической в Казани перекроют движение на три недели
Проезд будет перекрыт в районе зданий №8/21, №6/18 и строения №4
В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Астрономической из-за работ по строительству кабельной канализации, сообщает мэрия города.
Как сообщили в городских службах, ограничение будет действовать с 22 июня по 12 июля. Проезд будет перекрыт в районе зданий №8/21, №6/18 и строения №4. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения.
На данный момент Казань вновь сковали 10-балльные пробки в связи с ограничениями. В городе также наблюдаются частичные подтопления из-за обильного ливня, некоторые участки дорожного полотна ремонтируются. Особенно загружены дороги в районе РКБ, Суконной слободы и на Оренбургском тракте.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».