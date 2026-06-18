Россия и страны АСЕАН договорились по 8 пунктам сотрудничества по энергетике

Стороны пришли к выводу, что устойчивые энергетические системы имеют решающее значение для роста

Фото: Динар Фатыхов

Россия и страны АСЕАН договорились по восьми пунктам сотрудничества по энергетике. Это отражено в совместном заявлении по итогам саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Принятая декларация подтверждает приверженность сторон к продолжению содействия дальнейшему сотрудничеству и продвижению совместных инициатив в области энергетики в соответствии с Комплексным планом действий на 2026–2030 годы. Утверждается, что данное соглашение открывает новые горизонты для взаимовыгодного партнерства и устойчивого развития в регионе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В совместном заявлении стороны договорились по восьми пунктам:

Наращивать сотрудничество в целях обеспечения безопасности и диверсификации энергетических поставок, в том числе за счет расширения торговли, инвестиций и долгосрочных коммерческих партнерств в области нефти, газа, СПГ и электроэнергии, в соответствии с рыночными принципами и национальным законодательством. Укреплять готовность и устойчивость к кризисам посредством расширения координации, обмена информацией и совместных исследований, а также изучить возможности сотрудничества в области совершенствования практики создания стратегических резервов и накопления запасов. Расширять сотрудничество в области энергетического перехода, наращивая взаимодействие в сферах возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетику, биоэнергетику, водородную и атомную энергетику, природный газ и СПГ, ископаемое топливо с применением технологий борьбы и удаления выбросов, энергоэффективности и низкоуглеродных технологий, через реализацию совместных проектов и внедрение инноваций, наращивание потенциала и технологического сотрудничества. Определить взаимоприемлемые сферы сотрудничества в области мирного атома, где это целесообразно, в соответствии с международными стандартами безопасности, гарантиями и принципами нераспространения, включая такие перспективные технологии, как гражданская ядерная энергетика, малые модульные реакторы, регуляторный потенциал, управление безопасностью, а также готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них. Улучшать взаимосвязанность и инфраструктуру, поддерживая такие инициативы АСЕАН, как Единая энергосистема АСЕАН, Трансасеановский газопровод и Рамочное соглашение АСЕАН по нефтяной безопасности, а также внедряя совместные технико-экономические обоснования и инвестиции в системы транспортировки и хранения энергии в соответствии с национальным законодательством. Осуществлять взаимодействие России и АСЕАН в соответствии с Планом действий АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2026–2030 годы и принимая во внимание глобальные тенденции в области энергетики, национальные особенности и приоритеты для обеспечения актуальности и результативности. Углублять институциональные связи посредством регулярного диалога высокого уровня, обмена знаниями, совместных исследований и наращивания потенциала, включая улучшение сбора и анализа энергетических данных, а также налаживания гуманитарных и академических обменов, совместных образовательных программ для специалистов в сфере энергетики и обмена лучшими практиками в области энергетической политики и технологий с целью долгосрочного наращивания человеческого и институционального потенциала. Укреплять взаимодействие по линии соответствующих региональных и международных форумов, в том числе через асеаноцентричные механизмы, в целях повышения региональной энергетической безопасности и устойчивости при сохранении открытого, инклюзивного и устойчивого энергетического сотрудничества.

Напомним, по итогам саммита в Казани Путин и лидеры стран АСЕАН приняли четыре документа. В том числе Казанскую декларацию, куда вошли 16 пунктов.

Зульфат Шафигуллин