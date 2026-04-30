Форвард «Ак Барса» Хмелевский: «Кателевский и Билялов — молодцы»

Американский хоккеист оценил победу казанской команды в третьем матче серии с «Металлургом»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский оценил победу над «Металлургом» (4:1) в третьем матче серии в полуфинале Кубка Гагарина. Американский хоккеист особо отметил игру своих партнеров— нападающего Дмитрия Кателевского и вратаря Тимура Билялова.

— Думаю, просто сегодня начало хорошее было. Четвертое звено решило. Дима Кателевский и Билялов — большие молодцы. Очень приятно выиграть, особенно перед нашими болельщиками, — сказал Хмелевский Metaratings.ru.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед с «Металлургом» со счетом 2:1. Ранее в Магнитогорске команды обменялись победными результатами.

Следующий матч серии между «Ак Барсом» и «Металлургом» пройдет 1 мая в Казани в 15.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин