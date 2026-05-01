Татарстанский спортсмен Никита Шлейхер занял восьмое место на Кубке мира по прыжкам в воду
Он выступал в дуэте с Русланом Терновым
В суперфинале Кубка мира по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки российский дуэт Руслана Тернового и представителя Татарстана Никиты Шлейхера занял восьмое место в общем зачете.
Российские спортсмены показали результат 354.57 балла.
Победу в соревнованиях одержали китайские спортсмены Ян Хао и Чжао Жэньцзе, набравшие 448.68 балла. Серебряными призерами стали представители Украины Марк Гриценко и Алексей Середа с результатом 404.28 балла. Бронзовую медаль завоевали спортсмены из Мексики Кевин Берлин Рейес и Рандал Вильярс Вальдес, набравшие 403.02 балла.
