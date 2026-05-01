«Ак Барс» в Казани в третий раз в серии обыграл «Металлург» в полуфинале плей-офф

Казанской команде осталось одержать одну победу для выхода в финал Кубка Гагарина

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» обыграл в Казани «Металлург» со счетом 4:1 в третьем матче серии в полуфинале Кубка Гагарина. Казанской команде осталось одержать одну победу для выхода в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов, Григорий Денисенко, Нэйтан Тодд и Дмитрий Яшкин. У «Металлурга» отличился Егор Коробкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед с «Металлургом» со счетом 3-1. Следующий матч команд состоится 3 мая в Магнитогорске в 14:00 по московскому времени.

Ранее «Ак Барс» победил «Металлург» в гостях — 5:2, затем в Казани — 4:1.

«Ак Барс» — «Металлург» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 — Барабанов (Лямкин, Семенов, 34:44, 5х4);

2:0 — Денисенко (Яшкин, 35:50);

2:1 — Коробкин (Орехов, Джонсон, 45:31);

3:1 — Тодд (Семенов, Хмелевский, 54:10);

4:1 — Яшкин (58:14, ПВ).

Зульфат Шафигуллин