КХЛ отклонила жалобу «Металлурга» против Галимова из казанского «Ак Барса»

Дисциплинарный комитет лиги принял решение не накладывать санкции на нападающего «барсов»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) отклонил жалобу «Металлурга» против игрока «Ак Барса» Артема Галимова. Магнитогорский клуб отправлял запрос на эпизод, произошедший на отрезке времени в 57:47 второго матча.

СДК лиги не нашел причин для наложения санкций на нападающего «Ак Барса» Артема Галимова. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

— На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Ак Барса» Артема Галимова санкций, предусмотренных статьей 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, — говорится в заявлении лиги.

Таким образом, нападающий «Ак Барса» Артем Галимов сможет сыграть в третьем матче серии с «Металлургом» в Казани.

Ранее после второго матча в Магнитогорске главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что клуб подаст жалобу на действия Галимова. По мнению уральской команды, нападающий «Ак Барса» нанес колющий удар защитнику магнитогорцев Даниле Паливко в область паха.

После двух матчей в Магнитогорске счет в серии равный — 1:1. Следующие две игры в рамках полуфинала Кубка Гагарина «Ак Барс» и «Металлург» проведут 29 апреля и 1 мая в Казани.

Артем Галимов входит в топ-3 лучших снайперов текущего розыгрыша плей-офф КХЛ с шестью заброшенными шайбами.

