Сегодня «Ак Барс» сыграет с «Металлургом» в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на стадионе «Татнефть Арена» сегодня, 1 мая, состоится четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 «Ак Барса» и «Металлурга». Начало матча запланировано на 15:00 мск.

На данный момент в серии лидирует казанский клуб со счетом 2-1. Первая встреча завершилась уверенной победой «Ак Барса» со счетом 5:2. Однако во втором матче «Металлург» сумел взять реванш, победив со счетом 4:2. В третьей игре казанская команда вновь доказала свое превосходство, одержав победу со счетом 4:1.

После сегодняшнего матча команды продолжат борьбу 3 мая, а также 5-го и 7-го, если потребуется, — команды играют до четырех побед.



Наталья Жирнова