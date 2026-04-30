Тренер «Рубина» Артига: «Мне очень нравится «Балтика», это авторская команда»

«Рубиновые» в предстоящем туре чемпионата России сыграют в Калининграде

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился мнением о выступлении «Балтики». Казанская команда сыграет против этой команды в предстоящем 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в Калининграде.

— Мне очень нравится «Балтика». Это авторская команда, созданная тренером. Это не команда, где тренер просто ставит структуру 4-3-3 или 3-4-3. «Балтика» — яркий пример того, как команда воплощает идеи главного тренера. Кому-то может нравиться их стиль, а кому-то нет, но ее игроки бьются, трудятся и стараются воплотить в жизнь идеи тренера, — цитирует Артигу корреспондент «Реального времени».

В первом круге чемпионата «Балтика» разгромила «Рубин» в Казани со счетом 3:0. Команда из Калининграда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. «Рубин» идет седьмым в чемпионате с 39 набранными баллами.

«Балтику» тренирует российский специалист Андрей Талалаев, в его тренерский штаб входит экс-вратарь казанцев Сергей Рыжиков.

Матч в Калининграде состоится 2 мая в 16:30 по московскому времени.

