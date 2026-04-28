Татарстанский спортсмен занял 3-е место в финале Кубка России по плаванию

«Бронзу» завоевал Андрей Минаков на дистанции 50 м стилем баттерфляй

Фото: предоставлено СК «Синтез»

С 17 по 21 апреля в Санкт-Петербурге прошел финал Кубка России по плаванию. В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов, в том числе пловец, представляющий, Республику Татарстан и спортивный клуб «Синтез» Андрей Минаков. В первый соревновательный день в заплыве на 50 м баттерфляем Андрей Минаков занял 3-е место и завоевал бронзовую медаль.

Главный тренер сборной РТ и спортивного клуба «Синтез» по плаванию Алексей Кузнецов отметил, что Кубок России прошел продуктивно:

— Результат Андрея оцениваю на твердую четверку, впереди нас ждет цикл соревнований и скоростной подготовки для чемпионата России. Мы продолжаем усердно готовиться для достижения новых результатов.

Напомним, что уже в июне в казанском Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по плаванию, в котором примут участие и татарстанские спортсмены.

