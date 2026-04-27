«Зенит-Казань» забрал серебро чемпионата России по волейболу — первый проигрыш за последние четыре сезона

20:58, 27.04.2026

Казанцы уступили московскому «Динамо» со счетом в серии 3-0

Фото: Динар Фатыхов

Московский волейбольный клуб «Динамо» завоевал золотые медали чемпионата России сезона 2025/26, одержав победу над казанским «Зенитом» в финальной серии со счетом 3-0.

Решающий матч состоялся в Москве и завершился уверенной победой хозяев площадки — 3:0 (27:25, 25:23, 25:13).

Примечательно, что до этого казанскому «Зениту» три сезона подряд удавалось выигрывать финальные серии со счетом 3-0, однако в нынешнем сезоне эта традиция была нарушена. Для «Динамо» это первая победа в чемпионате с сезона 2021/22.

Наталья Жирнова

