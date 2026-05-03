Никитин установил рекорд России в «Казанском марафоне»

Бегун преодолел дистанцию с результатом 2:08.09

Российский бегун Владимир Никитин установил новый рекорд страны в марафоне. На «Казанском марафоне» он показал результат 2:08.09.

Предыдущее достижение принадлежало Дмитрию Неделину — 2:08.54. Он установил его 26 апреля в Дюссельдорфе. До этого национальный рекорд держался с 2007 года: Алексей Соколов тогда пробежал марафон в Дублине за 2:09.07.

Результат Никитина стал новым рекордом России и первым случаем в истории, когда национальное достижение в марафоне установлено на территории страны.

У женщин лучшей на марафонской дистанции стала Луиза Лега. Ее время — 2 часа 26 минут 7 секунд. Она установила рекорд трассы на «Казанском марафоне».

