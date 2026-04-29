Третья игра «Ак Барса» против «Металлурга» пройдет без изменений в составе казанцев

Третья встреча «Ак Барса» и «Металлурга» в рамках полуфинала плей-офф КХЛ пройдет без изменений в составе казанцев. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Матч начнется в Казани в 19:30 мск.
В воротах так же Тимур Билялов.
- Первое звено: нападающие Барабанов — Сафонов — Галимов, защитники Лямкин — Миллер;
- Второе звено: нападающие Хмелевский — Семенов — Тодд, защитники Карпухин — Фальковский;
- Третье звено: нападающие Денисенко — Фисенко — Яшкин, защитники Ст. Терехов — Марченко;
- Четвертое звено: нападающие Дыняк — Кателевский — Пустозеров, защитник Замалтдинов.
После двух матчей в Магнитогорске счет в серии равный — 1:1. В первой встрече победил «Ак Барс» (5:2), во второй казанцы проиграли хоккеистам «Металлурга» (2:4). В полуфинале Кубка Гагарина серии продолжаются до четырех побед одной из команд.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».