Третья игра «Ак Барса» против «Металлурга» пройдет без изменений в составе казанцев

Третья встреча «Ак Барса» и «Металлурга» в рамках полуфинала плей-офф КХЛ пройдет без изменений в составе казанцев. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Матч начнется в Казани в 19:30 мск.

В воротах так же Тимур Билялов.

Первое звено: нападающие Барабанов — Сафонов — Галимов, защитники Лямкин — Миллер;

Второе звено: нападающие Хмелевский — Семенов — Тодд, защитники Карпухин — Фальковский;

Третье звено: нападающие Денисенко — Фисенко — Яшкин, защитники Ст. Терехов — Марченко;

Четвертое звено: нападающие Дыняк — Кателевский — Пустозеров, защитник Замалтдинов.

После двух матчей в Магнитогорске счет в серии равный — 1:1. В первой встрече победил «Ак Барс» (5:2), во второй казанцы проиграли хоккеистам «Металлурга» (2:4). В полуфинале Кубка Гагарина серии продолжаются до четырех побед одной из команд.

Наталья Жирнова