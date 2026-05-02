«Рубин» победил в гостях «Балтику» с единственным голом Даку

Казанцы продлили беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей подряд

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» победил в гостях «Балтику» со счетом 1:0 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Франка Артиги продлила беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей подряд.

В составе «Рубина» единственный гол забил Мирлинд Даку. Албанский нападающий отличился на 29-й минуте встречи после розыгрыша углового удара. Вратарь казанцев Евгений Ставер провел «сухой» матч.

После этой победы «Рубин» набрал 42 очка и остался на седьмой строчке турнирной таблицы. «Балтика» осталась на промежуточном пятом месте с 46 баллами. Для команды Андрея Талалаева поражение стало первым в сезоне на домашней арене в Калининграде.

Следующий матч «Рубин» проведет 11 мая в Москве со столичным «Спартаком» в 17:30 мск. До конца сезона казанской команде осталось сыграть два тура.

В первом круге чемпионата «Балтика» победила «Рубин» в Казани со счетом 3:0.

«Балтика» (Калининград) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1, 0:0)

Голы:

0:1 — 29, Даку (Грипши).

Зульфат Шафигуллин