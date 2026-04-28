Сегодня УНИКС сыграет во втором матче четвертьфинала против МБА-МАИ

Предыдущую игру серии казанцы завершили победой с отрывом в счете

Сегодня в «Баскет-холле» состоится второй матч четвертьфинальной серии Единой Лиги ВТБ между УНИКСом и МБА-МАИ. Первая встреча завершилась уверенной победой казанского клуба со счетом 87:62.

В начале плей-офф казанская команда значительно превзошла соперника под кольцом, совершив на 16 подборов больше (43 против 27). Баскетболисты УНИКСа также в два раза чаще совершали перехваты (10 против 5) и отметились 22 результативными передачами.

Лучшим игроком матча стал Джален Рейнолдс, набравший 24 очка с показателем 3 из 5 трехочковых бросков. Михаил Беленицкий оформил первый в карьере дабл-дабл, набрав 15 очков и сделав 12 подборов. Маркус Бингем добавил к 13 очкам 8 подборов и 2 блок-шота.

Стоит отметить, что УНИКС имеет абсолютное преимущество в личных встречах с МБА-МАИ, выиграв все 14 матчей в рамках Единой Лиги ВТБ. В текущем сезоне казанская команда трижды обыгрывала москвичей с двузначной разницей в счете.

Вторая игра серии начнется в 19:00 мск. После этой игры казанцы отправятся в Москву. Серия продолжится до трех побед.

Наталья Жирнова