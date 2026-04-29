Тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Металлургом» в Казани

Рулевой «барсов» считает, что его команде удалось сыграть с максимальной концентрацией

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Металлургом» (4:1) в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина. Казанская команда ведет после трех игр со счетом 2:1.

— Много говорили про концентрацию, про нацеленность, во второй игре мы это немножко потеряли, а сегодня вернули. Хочу отметить — ребята заблокировали 29 бросков, это важный показатель. Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Понятно, что разбираем соперника, у них много сильных сторон. Все их закрыть маловероятно, но можно минимизировать. И сегодня это удалось, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующий матч с «Металлургом» состоится 1 мая в Казани в 15:00 по московскому времени. После этого команды отправятся в Магнитогорск для пятой встречи серии.

Ранее «Ак Барс» проиграл в гостях «Металлургу» со счетом 2:4, а в первой игре победил 5:2.

