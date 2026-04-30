В топ‑5 лучших игроков регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ вошли три баскетболиста из УНИКСа

Мело Тримбла из ЦСКА признали лучшим игроком регулярного чемпионата сезона-2025/26 по итогам голосования баскетболистов Единой лиги ВТБ, организованного «Спорт‑Экспрессом». Защитник набрал рекордные 194 балла — с отрывом от остальных участников. В опросе участвовали 132 спортсмена.

Второе место занял лидер УНИКСа Джален Рейнольдс (82 балла). В этом сезоне он показал лучшие результаты в карьере: стал вторым по результативности и эффективности, а также вошел в топ‑20 по подборам. Третьим стал капитан казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин (47 баллов). О высоком уровне игры Кулагина высказался лучший снайпер в истории турнира Алексей Швед, отметив, что баскетболист мог бы играть в любом клубе Евролиги.

Пятерку замкнули: еще один представитель УНИКСа — центровой Маркус Бингэм (36 баллов), считающийся самым ярким новичком лиги, и разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер (34 балла), признанный MVP февраля и Матча всех звезд — 2026. Фрейзер также заявил о желании получить российский паспорт и выступать за национальную сборную.



