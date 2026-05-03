Синхронистки РФ взяли третье золото на этапе Кубка мира

Это третья золотая медаль для сборной на турнире: ранее побеждали дуэт и команда в произвольных соревнованиях

Российские синхронистки стали победительницами акробатической программы групп на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходили в китайском Сиане.

В составе национальной команды выступали Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Валерия Плеханова и Елена Шабанова. Они получили 227,9089 балла. Серебряные и бронзовые награды завоевали представительницы Китая.

Для российских спортсменов это третья золотая медаль на этапе Кубка мира в Китае. Ранее на высшую ступень пьедестала поднимались Кира Черезова и Валентина Герасимова благодаря победе в произвольной программе дуэтов, а также Дорошко, Коссова, Минаева, Симонова, Смирнова, Тютюник, Светлана Павлова и Александра Шмидт после успешного выступления в командных произвольных соревнованиях. Также на счету российских спортсменов два серебра и две бронзы.

Россияне выступали на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали для отечественных синхронистов первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения.



Ариана Ранцева