Синхронистки РФ взяли третье золото на этапе Кубка мира
Это третья золотая медаль для сборной на турнире: ранее побеждали дуэт и команда в произвольных соревнованиях
Российские синхронистки стали победительницами акробатической программы групп на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходили в китайском Сиане.
В составе национальной команды выступали Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Валерия Плеханова и Елена Шабанова. Они получили 227,9089 балла. Серебряные и бронзовые награды завоевали представительницы Китая.
Для российских спортсменов это третья золотая медаль на этапе Кубка мира в Китае. Ранее на высшую ступень пьедестала поднимались Кира Черезова и Валентина Герасимова благодаря победе в произвольной программе дуэтов, а также Дорошко, Коссова, Минаева, Симонова, Смирнова, Тютюник, Светлана Павлова и Александра Шмидт после успешного выступления в командных произвольных соревнованиях. Также на счету российских спортсменов два серебра и две бронзы.
Россияне выступали на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали для отечественных синхронистов первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения.
