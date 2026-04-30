Сборная Ирана подтвердила участие в чемпионате мира по футболу 2026 года в США

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказывал сомнения относительно возможности выступления национальной команды

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино официально подтвердил участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года. По его словам, иранская команда проведет свои матчи на территории США. Об этом сообщило РИА «Новости».

Данное заявление было сделано в ходе конгресса ФИФА, проходящего в канадском Ванкувере. Инфантино подчеркнул важность объединения людей через спорт и отметил ответственность футбольного сообщества в этом вопросе.

Ситуация вокруг участия иранской сборной в мировом первенстве развивалась неоднозначно. Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказывал сомнения относительно возможности выступления национальной команды из-за сложной геополитической обстановки. После заявлений американского руководства иранская сторона поднимала вопрос о переносе матчей в Мексику.

Тем не менее в последние дни позиция Ирана изменилась. Официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани заявила о готовности национальной команды принять участие в турнире.

Наталья Жирнова