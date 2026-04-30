Грипши рассказал о мотивации игроков «Рубина» на концовку сезона РПЛ

Казанской команде осталось сыграть три матча в текущем чемпионате

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Рубина» Назми Грипши заявил, что команда мотивирована набрать девять очков в оставшихся трех турах чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Когда ты профессиональный футболист, у тебя в принципе не должно быть каких-то вопросов о мотивации. У нас впереди еще три матча. Мы должны постараться в них забрать максимум очков. Надо выиграть эти три матча и готовиться к началу нового сезона. А какие уже там будут цели, мы узнаем позже, — рассказал Грипши корреспонденту «Реального времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

До конца чемпионата «Рубин» сыграет в гостях с «Балтикой» (2 мая) и «Спартаком» (11 мая), а также в Казани с «Пари НН» (17 мая).

После 27 сыгранных туров казанская команда занимает седьмое место. От шестой строчки «Рубин» отстает на шесть очков, отрыв от восьмой строчки — один балл. Команда Франка Артиги уже обезопасила себя от вылета и от стыковых матчей по итогам сезона.

Зульфат Шафигуллин