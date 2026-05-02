«Казанский марафон»: рекордное число участников

В эти выходные столица Татарстана вновь стала центром спортивной жизни страны

«Казанский марафон», уже 12-й по счету, собрал приверженцев бега — профессионалов и любителей не только со всей России, но и из-за рубежа. Участниками стартов стали представители 39 стран.

Год назад организаторы марафона с гордостью говорили о рекордных 35 тысячах участников. В 2026-м регистрацию прошли уже почти 45 тысяч спортсменов. И это — рекорд! Бегунам предстояло преодолеть дистанции в 3, 10, 21,1 и 42,2 км.

Самые юные участники марафона, а их около 3 тыс. человек, состязались в первый день соревнований на коротких дистанциях — 40, 300 и 600 метров. Самым массовым стартом стал забег на дистанцию в 10 километров. Это расстояние для забега выбрали более 13 600 человек. В старте по центру города на 3 км приняли участие более 7 тыс. спортсменов. На полумарафон — 21,2 км заявились более 9,5 тыс. человек. И на полную марафонскую дистанцию в завершающий день состязаний — 3 мая, выйдут около 11,5 тыс. бегунов.

В числе тех, кто бросил вызов самому себе — команда Группы компаний ТАИФ.

— У нас больше 100 человек в команде от Группы ТАИФ. Бегут в корпоративной лиге. Отлично, что смогли сорганизоваться. Спортсмены в нашей Группе были всегда, но чтобы вот так встретиться и вместе пробежать дистанцию — такого раньше не было. Очень рады, что в этом году у нас стартовала такая традиция. Будем продолжать! С такими ребятами, с такой командой и состязаться, и работать хорошо, — подчеркнула Гульнара Валеева — исполнительный директор АО «ТАИФ» по учету, отчетности и кадрам.

Дистанцию в 3 километра от Группы ТАИФ покоряли более 60 участников. Свои силы на 10-километровом участке попробовали 33 спортсмена. На старт в полумарафоне в воскресенье планируют выйти 9 человек. Полную марафонскую дистанцию намерен покорить единственный представитель компании — специалист по корпоративному управлению и РЦБ КУСиИ АО «ТАИФ» Альберт Кавиев — активный участник всех корпоративных спортивных мероприятий и марафонов в республике. Этот «Казанский марафон» для него уже шестой по счету.

Арсений Фавстрицкий