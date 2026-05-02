УНИКС вышел в полуфинал чемпионата Единой лиги ВТБ — казанцы обыграли МБА-МАИ в серии 3-0

Третья игра в плей-офф, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 74:63 в пользу казанцев

УНИКС вырвал победу у МБА-МАИ в третьем матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 74:63 и вышел в полуфинал чемпионата Единой лиги ВТБ.

Москвичи на домашней арене чувствовали себя более уверено, забрав сразу две четверти игры в свою пользу. Однако все изменилось в последнем отрезке игры — казанцы резко стали уходить вперед. В составе УНИКСа вновь появился Перис Ли, который отсутствовал почти месяц из-за травмы. Он принес команде шесть очков.

Самым результативным в УНИКСе сегодня стал капитан команды Дмитрий Кулагин — у него 18 очков. Следом MVP турнира — Джален Рейнольдс, у которого 11 очков и 6 подборов. С таким же количеством очков отличился и Андрей Лопатин — 11 очков и 5 подборов.

У хозяев паркета отличный результат показал Александр Платунов — 16 очков и 5 голевых передач. Немного отстали от него Владислав Трушкин (12 очков и 4 подбора) и Павел Савков — 10 очков.

Соперник по полуфиналу у УНИКСа пока неизвестен — серия между «Зенитом» и «Уралмашем» еще идет, счет в ней — 1:1.

