С ночи ряд участков дорог в центре Казани оказались перекрыты — список

Это связано с проведением «Казанского марафона — 2026», который продлится до 3 мая включительно

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана начали действовать временные ограничения движения транспорта в связи с подготовкой и проведением «Казанского марафона — 2026». Часть центральных улиц была перекрыта уже в ночное время.

Так, оказалась перекрыта улица Ташаяк. С 00:10 1 мая полностью прекращено движение транспорта на участке от улицы Московской до улицы Саид-Галеева. Данные ограничения будут действовать до 22:00 3 мая.

Дополнительные ограничения движения вводятся на нескольких других участках городской инфраструктуры. До 18:00 3 мая будет закрыт проезд:

на дороге между ЦУМом и Дворцом спорта (участок от улицы Коротченко до улицы Московской);

на улице Московской (от улицы Ташаяк до указанного выше участка);

на улице Коротченко (от улицы Ташаяк до упомянутого участка).

2 мая с 00:10 до 16:00 3 мая будет полностью перекрыто движение по улице Московской от улицы Рустема Яхина до дороги между ЦУМом и Дворцом спорта, а также от улицы Саид-Галеева до улицы Коротченко. Утром 2 мая с 06:00 до 14:00 вводятся частичные ограничения на улицах Лево-Булачной, Право-Булачной, Профсоюзной, а также на дороге от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы.

С 06:00 до 10:20 2 мая будет приостановлено движение на нескольких центральных улицах: Право-Булачной, Лево-Булачной, Кремлевской набережной, Кремлевской дамбе, улицах Декабристов, Сибгата Хакима, Пушкина, Татарстан и Марселя Салимжанова. С 17:00 2 мая до 04:45 3 мая вводятся ограничения на муниципальных парковках в центре города, включая улицы Право-Булачную, Лево-Булачную, Артема Айдинова, Петербургскую, Хади Такташа и другие.

3 мая с 04:45 до 15:15 будет приостановлено движение по Кремлевской набережной, улице Батурина, Профсоюзной, а также на Ленинской дамбе. В течение дня 3 мая будут действовать дополнительные ограничения на улицах Чистопольской, Сибгата Хакима, Вишневского, Фатыха Амирхана, Туфана Миннуллина, Спартаковской, Артема Айдинова, Петербургской и других центральных улицах города.

скриншот из канала Госавтоинспекции Казани в "Максе"

Помимо этого, в Казани из-за марафона изменят маршруты 25 автобусов и восьми троллейбусов.

Наталья Жирнова