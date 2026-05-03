Гатиятулин объяснил, за счет чего «Ак Барс» победил «Металлург» в пятом матче серии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, за счет чего команда победила «Металлург» (4:3 ОТ) в пятом матче серии в полуфинале Кубка Гагарина. «Барсы» забросили решающую шайбу в овертайме.

— Мы понимали, что сопернику отступать некуда, что он будет где-то рисковать, идти вперёд активными действиями. Может быть, у них получилось использовать эти моменты. Но мы продолжали воплощать свой план — где-то играть терпеливо, где-то нужно было переработать. В овертайме мы дотерпели, создали момент, забили и победили, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» победил «Металлург» со счетом 4:1 в полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанская команда сыграет в финале Кубка Гагарина с победителем пары «Локомотив» — «Авангард», где пока 2:3.

«Ак Барс» прошел в финальный раунд плей-офф КХЛ впервые за три последних года.

Зульфат Шафигуллин