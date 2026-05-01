«Ак Барс» сыграет четвертый матч против «Металлурга» с Биляловым в воротах
Игра начнется в 15:00 мск в Казани
Четвертая встреча «Ак Барса» и «Металлурга» в рамках полуфинала плей-офф КХЛ пройдет без изменений в составе казанцев. Матч начнется в Казани на «Татнефть Арене» в 15:00 мск.
На данный момент в серии лидирует казанский клуб со счетом 2-1. Первая встреча завершилась уверенной победой «Ак Барса» со счетом 5:2. Однако во втором матче «Металлург» сумел взять реванш, победив со счетом 4:2. В третьей игре казанская команда вновь доказала свое превосходство, одержав победу — 4:1.
В воротах так же Тимур Билялов.
- Первое звено: нападающие Барабанов — Сафонов — Галимов, защитники Лямкин — Миллер;
- Второе звено: нападающие Хмелевский — Семенов — Тодд, защитники Карпухин — Фальковский;
- Третье звено: нападающие Денисенко — Фисенко — Яшкин, защитники Ст. Терехов — Марченко;
- Четвертое звено: нападающие Дыняк — Кателевский — Пустозеров, защитник Замалтдинов.
