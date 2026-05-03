Потапов: «Игрокам «Ак Барса» уже недостаточно просто зарабатывать деньги, они хотят Кубок Гагарина»

Бывший хоккеист Алексей Потапов заявил, что игроки «Ак Барса» нацелены на завоевание Кубка Гагарина в нынешнем сезоне. В текущем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанская команда дошла до финала турнира.

— Я лично общался с ребятами. Они признаются, что им уже недостаточно просто зарабатывать деньги и забрасывать шайбы. Все как один хотят победить и завоевать Кубок. Если в начале плей-офф некоторые не показывали свою лучшую игру, то сейчас каждый старается действовать на максимуме», — сказал Потапов Metaratings.ru.

«Ак Барс» в текущем плей-офф обыграл челябинский «Трактор» (4:1), минское «Динамо» (4:0) и магнитогорский «Металлург» (4:1). Казанская команда сыграет в финале Кубка Гагарина впервые за три последних года.

Зульфат Шафигуллин