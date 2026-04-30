Спортсмен СК «Синтез» — на Кубке мира в Китае

С 1 по 3 мая в Пекине пройдет суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду

Фото: предоставлено СК «Синтез»

В составе сборной России на этом суперфинале выступит и спортсмен спортивного клуба «Синтез» Никита Шлейхер. Наша сборная поборется за медали в индивидуальных и синхронных дисциплинах. Шлейхер выступит в двух дисциплинах: индивидуальная — трамплин 3 метра, и синхронные — вышка 10 метров в паре с Русланом Терновым.

Впервые с 2022 года наша сборная выступит на международном турнире в официальном статусе с флагом и гимном.

