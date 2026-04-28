УНИКС забрал победу в матче против МБА-МАИ: счет в серии — 2:0

Казанцы уступили первую половину игры, но смогли разыграться в третьей четверти

УНИКС выиграл у МБА-МАИ во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 83:63. Счет в серии — 2:0.

Казанцы уступили гостям первую половину игры — на большой перерыв команды ушли со счетом 30:32 в пользу МБА-МАИ. Третья четверть для УНИКСа стала самой результативной и помогла вырваться вперед — 31:14 за десятиминутку. В последней четверти казанцы сохранили преимущество.

Самыми результативными в УНИКСе сегодня стали легионеры. Так, Джален Рейнольдс набрал 26 очков и 10 подборов. Вторым в таблице числится Маркус Бингэм — 12 очков и 8 подборов.

Результат у соперников показал Александр Платунов — 16 очков, а также Данил Певнев — 9 очков и 4 подбора.

Следующая игра состоится 2 мая в Москве, команды играют до трех побед.

Наталья Жирнова