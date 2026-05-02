УНИКС готовится завершить серию с МБА-МАИ в Москве

Казанская команда имеет существенное преимущество в серии после двух побед на домашней арене

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Москве состоится третий матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между МБА-МАИ и УНИКСом. Казанская команда имеет существенное преимущество в серии после двух уверенных побед на домашней арене. Напомним, что команды играют до трех побед, а третий матч начнется в «Баскет-Холле» в Москве в 14:00 мск.

В предыдущих встречах УНИКС дважды обыграл МБА-МАИ с общей разницей в 45 очков (87:62 и 83:63). Ключевую роль в успехах команды играет Джален Рейнольдс, претендент на звание MVP сезона. В двух матчах серии он набрал 50 очков (24 + 26). Ранее он вошел в топ‑5 лучших игроков регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ вместе со своими сокомандниками — Дмитрием Кулагиным и Маркусом Бингэмом.



Историческая статистика также на стороне УНИКСа — команда не потерпела ни одного поражения от МБА-МАИ в рамках Лиги ВТБ, одержав 16 побед. В текущем сезоне казанцы уже нанесли сопернику 6 поражений.



— Однако подопечные Велимира Перасовича не горят желанием затягивать серию, а постараются конвертировать заметное преимущество в классе в результат на табло, чтобы получить больше времени на восстановление и подготовку к полуфинальному марафону, — говорится в официальном сообщении клуба.

Наталья Жирнова