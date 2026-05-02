Казанский «Рубин» в гостях сыграет с «Балтикой» в рамках РПЛ
Встреча начнется в 16:30 по московскому времени
Казанский «Рубин» на выезде сыграет с «Балтикой» в рамках 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Калининграде начнется в 16:30 по московскому времени.
«Балтика» после 27 сыгранных туров занимает 5-е место с 45 очками, «Рубин» идет седьмым с 39 баллами. У казанцев в предстоящей игре не сыграет Игор Вуячич из-за перебора желтых карточек.
Игру из Калининграда в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч! Премьер» в 16:30 мск.
В первом круге в Казани «Рубин» крупно уступил «Балтике» со счетом 0:3. С тех пор казанцы не проигрывают в домашних поединках.
Общая беспроигрышная серия «Рубина» в чемпионате достигла восьми матчей подряд. «Балтика» ни разу не выиграла во всех последних пяти играх РПЛ.
