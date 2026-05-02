Казанский «Рубин» в гостях сыграет с «Балтикой» в рамках РПЛ

08:40, 02.05.2026

Встреча начнется в 16:30 по московскому времени

Казанский «Рубин» в гостях сыграет с «Балтикой» в рамках РПЛ
Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» на выезде сыграет с «Балтикой» в рамках 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Калининграде начнется в 16:30 по московскому времени.

«Балтика» после 27 сыгранных туров занимает 5-е место с 45 очками, «Рубин» идет седьмым с 39 баллами. У казанцев в предстоящей игре не сыграет Игор Вуячич из-за перебора желтых карточек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Игру из Калининграда в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч! Премьер» в 16:30 мск.

В первом круге в Казани «Рубин» крупно уступил «Балтике» со счетом 0:3. С тех пор казанцы не проигрывают в домашних поединках.

Общая беспроигрышная серия «Рубина» в чемпионате достигла восьми матчей подряд. «Балтика» ни разу не выиграла во всех последних пяти играх РПЛ.

Зульфат Шафигуллин

