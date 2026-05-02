Названы победители Казанского марафона в забеге на 10 км
Победившие бегуны установили новые рекорды
Победителями Казанского марафона в забеге на дистанции в 10 км стали Сергей Шаров и Лилия Мендаева. Первый пробежал расстояние за 28,24 минуты, а вторая — за 32,05 минуты, сообщили в телеграм-канале марафона.
Отмечается, что Шаров установил новый временной рекорд, за который было преодолено расстояние. Показатель, зафиксированный у Мендаевой, также стал рекордным среди девочек.
Ранее сообщалось, что утром в центре Казани образовались пробки из-за введенных ограничений в связи с марафоном.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».