Названы победители Казанского марафона в забеге на 10 км

Победившие бегуны установили новые рекорды

Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

Победителями Казанского марафона в забеге на дистанции в 10 км стали Сергей Шаров и Лилия Мендаева. Первый пробежал расстояние за 28,24 минуты, а вторая — за 32,05 минуты, сообщили в телеграм-канале марафона.

Отмечается, что Шаров установил новый временной рекорд, за который было преодолено расстояние. Показатель, зафиксированный у Мендаевой, также стал рекордным среди девочек.

Ранее сообщалось, что утром в центре Казани образовались пробки из-за введенных ограничений в связи с марафоном.

Никита Егоров