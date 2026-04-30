Бразильский телеканал купил права на показ матчей чемпионата России по футболу
Трансляции начнутся уже на этой неделе
Бразильский телеканал BandSports купил официальные права на показ матчей чемпионата России по футболу. Трансляции игр Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся уже на этой неделе. По договору телеканал сможет показывать матчи чемпионата России весь следующий сезон-2026/27.
— Это шанс увидеть в деле таких выдающихся бразильских игроков, которые могут быть вызваны в сборную на чемпионат мира, как Луис Энрике и Дуглас Сантос, играющие в «Зените». В команде, занимающей второе место, также есть другие звезды, такие как Нино, Джон Джон и Вендел, — заявлено в анонсе телеканала к новости.
Первой трансляцией станет матч 28-го тура РПЛ между московскими «Локомотивом» и «Динамо», который пройдет 1 мая в 19:30 мск.
Отметим, что в составе казанского «Рубина» в текущем сезоне нет ни одного бразильского футболиста.
