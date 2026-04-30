Бразильский телеканал купил права на показ матчей чемпионата России по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Бразильский телеканал BandSports купил официальные права на показ матчей чемпионата России по футболу. Трансляции игр Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся уже на этой неделе. По договору телеканал сможет показывать матчи чемпионата России весь следующий сезон-2026/27.

— Это шанс увидеть в деле таких выдающихся бразильских игроков, которые могут быть вызваны в сборную на чемпионат мира, как Луис Энрике и Дуглас Сантос, играющие в «Зените». В команде, занимающей второе место, также есть другие звезды, такие как Нино, Джон Джон и Вендел, — заявлено в анонсе телеканала к новости.

Первой трансляцией станет матч 28-го тура РПЛ между московскими «Локомотивом» и «Динамо», который пройдет 1 мая в 19:30 мск.

Отметим, что в составе казанского «Рубина» в текущем сезоне нет ни одного бразильского футболиста.

Зульфат Шафигуллин