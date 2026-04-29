«Ак Барс» победил «Металлург» в Казани и повел в серии плей-офф КХЛ

Казанцы еще на один шаг приблизились к финалу Кубка Гагарина

«Ак Барс» победил «Металлург» со счетом 4:1 в третьем матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина еще на один шаг приблизилась к финалу Кубка Гагарина.

В составе «Ак Барса» две шайбы забросил Дмитрий Кателевский, еще по разу отличились Дмитрий Яшкин и Кирилл Семенов. У «Металлурга» гол в активе Робина Пресса.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Ак Барса». Казанской команде осталось выиграть две игры, чтобы выйти в финал плей-офф КХЛ.

Следующий матч серии между «Ак Барсом» и «Металлургом» состоится 1 мая в Казани в 15:00 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Металлург» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 — Кателевский (Дыняк, Пустозеров, 15:04);

2:0 — Кателевский (Пустозеров, Миллер, 18:08);

3:0 — Яшкин (Лямкин, Семенов, 27:09, 5х4);

3:1 — Пресс (31:52);

4:1 — Семенов (59:05, ПВ).

Счет в серии: 2-1.

Зульфат Шафигуллин