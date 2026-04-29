«Ак Барс» победил «Металлург» в Казани и повел в серии плей-офф КХЛ
Казанцы еще на один шаг приблизились к финалу Кубка Гагарина
«Ак Барс» победил «Металлург» со счетом 4:1 в третьем матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина еще на один шаг приблизилась к финалу Кубка Гагарина.
В составе «Ак Барса» две шайбы забросил Дмитрий Кателевский, еще по разу отличились Дмитрий Яшкин и Кирилл Семенов. У «Металлурга» гол в активе Робина Пресса.
Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Ак Барса». Казанской команде осталось выиграть две игры, чтобы выйти в финал плей-офф КХЛ.
Следующий матч серии между «Ак Барсом» и «Металлургом» состоится 1 мая в Казани в 15:00 по московскому времени.
«Ак Барс» — «Металлург» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы:
1:0 — Кателевский (Дыняк, Пустозеров, 15:04);
2:0 — Кателевский (Пустозеров, Миллер, 18:08);
3:0 — Яшкин (Лямкин, Семенов, 27:09, 5х4);
3:1 — Пресс (31:52);
4:1 — Семенов (59:05, ПВ).
Счет в серии: 2-1.
